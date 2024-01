Tuttosport – La Roma vince il test in Arabia | De Rossi batte l’Al Shabab | Lukaku gol

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 2024-01-24 22:14:49 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: La2-1 inSaubdita l’amichevole controe lo spettacolo resta tutto, o quasi, nella Capitale.(autore del gol vittoria) e Pellegrini, infatti, cominciano dalla panchina giocando solo gli ultimi trenta minuti. Nemmeno partiti per Riad, invece, al di là degli assenti noti, Dybala, Mancini e Huijsen per gestire i rispettivi problemi fisici che non dovrebbero comunque impedirgli di giocare la gara di lunedì contro la Salernitana. Smentita dal club, però, la notizia che la società giallorossa, nell’ambito dell’accordo con lo sponsor Riyadh Season, avrebbe dovuto pagare una penale vista l’assenza di un top come la Joya che tutti avrebbero voluto vedere dal vivo in...

2024-01-16 11:32:49 Flash news da Tuttosport : José Mourinho non è più l’allenatore della Roma . Fatale l’ultima sconfitta arrivata per 3-1 a San ... (justcalcio)

La Roma ha battuto in Arabia Saudita l'Al Shabab in amichevole, partita giocata nel pomeriggio. Il risultato è stato di 2-1, con gol di Joao Costa e di Romelu Lukaku.Per una volta si parla di Alexis Sanchez mettendo il cileno sotto una buona luce. Il suo ingresso in campo nella finale di Supercoppa ha permesso all’Inter di alzare i giri nel motore, tanto che l’ex ...Idea Tchaouna falso nueve per la partita di lunedì sera contro la Roma. Considerando che Ikwuemesi è in grossa difficoltà, che Botheim è fuori dal progetto tecnico e che lo stesso Simy non sta ...