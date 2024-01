Tutte le missioni militari all' estero dell' Italia che resta un paese pacifista

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Mai saremo un popolo di guerrieri, tanto meno guerrafondai. Costituzione a parte, che fissa regole ben precise riguardo l’impiego dei nostri, abbiamo invece molta richiesta di sicurezza provenienti da tutto il mondo, perché abbiamo dato dimostrazione di alte capacità. Lo stato2024 sarà pubblicato entro qualche settimana, ma se siete curiosi di sapere come abbiamo e stiamo spendendo i nostri soldi e in quali operazioni, è possibile apprenderlo dalla Relazione riferita al 2022 a questo link: documenti.camera.it/ dati/leg19/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/026/001/INTERO.pdf Partecipiamo ovviamente a operazioni che favoriscono gli interessi nazionali definiti strategici, quindi nel Mediterraneo (con la Nato in quella denominata Sea Guardian, 240 persone; con la Ue per Eunavfor Med Irina, con 406 unità; ...