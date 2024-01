Turismo | Santanchè | ‘sempre più spagnoli visitano Italia | numeri in aumento sul pre-covid’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “La Spagna ama moltissimo l?. Per loro, noi siamo il primo Paese per vocazione turistica. Tant?è vero che nei primi nove mesi del 2023, gliche hanno visitato l?sono stati insia sul 2022 e soprattutto sul 2019, con una spesa superiore a 1,7 miliardi. E se siamo qua, oggi, in questa fiera di assoluta rilevanza per il settore, è sia per questo che ? incoraggiati daiche ci spingono a lavorare ancora di più ? per rafforzare l?aspetto della promozione all?estero della nostra Nazione. Perché è vero che siamo il Paese più bello del mondo, ma non siamo ancora i migliori a promuovere le nostre bellezze?. Lo ha detto il ministro delDanielaai microfoni di ‘Radio24’, collegata da Madrid, dove si ...