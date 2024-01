Trump vola anche in New Hampshire Partita già chiusa?

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Chi si aspettava enormi stravolgimenti nelle primarie del GOP si sarà svegliato deluso, visto che le primarie del Newhanno confermato che il partito dell’Elefante sembra schierato in maniera compatta con Donald. I numeri ufficiali non sono ancora definitivi ma tutto sembra indicare che, nonostante avesse puntato gran parte del suo capitale politico in questo stato, Nikki Haley non sia riuscita a rimanere a distanza di tiro dall’ex presidente. Il distacco non è così schiacciante come nell’Iowa ma, considerato che sia Vivek Ramaswamy e Ron DeSantis si sono schierati dalla parte di, questo risultato getta ombre nerissime sulla campagna dell’ex governatore del South Carolina. Nonostante abbia ricevuto un gran numero di voti da parte di elettori democratici, questo non è certo il risultato che la Haley si ...