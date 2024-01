Trump trionfa in New Hampshire | “Pronto a sfidare Biden | il peggior presidente della storia”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Donaldsi è detto “molto onorato”vittoria nelle primarie repubblicane del Newed ha affermato che il Partito repubblicano è “molto unito” dietro alla sua candidatura alla Casa Bianca. Il tycoon ha smentito i sondaggi che anticipavano un testa a testa tra lui e la sua avversaria diretta, l’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley. L’exsi è invece imposto con quasi il 55 per cento delle preferenze, mentre Haley non si è spinta oltre il 43 per cento. La vittoria dell’exgiunge appena una settimana dopo la vittoria ancor più netta ottenuta ai caucus in Iowa, che hanno aperto la stagione delle primarie di partito in vista delle elezioni presidenziali di novembre. “Non vedo l’ora di andare contro ilnella ...

Donald Trump fa un bis storico vincendo anche le primarie repubblicane in New Hampshire con oltre il 50%, quasi ipotecando ormai la nomination per la Casa Bianca: è il primo candidato Gop non in ...L’ex presidente ha raccolto circa il 54 per cento dei consensi, mentre la sua avversaria Nikki Haley raccoglie il 43 per cento, promettendo di rimanere in corsa fino al Super Tuesday. Il tycoon la att ...A meno che nel frattempo non resusciti l’opposizione. Già che c’è, questa newsletter vi parlerà anche della vittoria di Trump alle primarie repubblicane del New Hampshire nella notte italiana, delle ...