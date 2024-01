Trump si prende anche il New Hampshire | Nottataccia per Haley

«Il fallito segretario alla Difesa, Lloyd Austin, dovrebbe essere licenziato immediatamente per condotta professionale impropria e non aver ... (iltempo)

Donald Trump ha vinto le primarie del New Hampshire, rafforzando la sua presa sulla nomination repubblicana e rafforzando la probabilità di una rivincita a novembre contro il presidente Joe Biden. Il ...Trump è un'ossessione per Der Spiegel ... potrà essere eletto un ministro regionale d'estrema destra (alla terza votazione in parlamento vince chi prende più voti, anche se il partito non ha la ...