Trump ha vinto anche le primarie in New Hampshire

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Donaldhaledel Partito Repubblicano in Newcontro Nikki Haley. Quando lo scrutinio è quasi giunto al termine, intorno al novantadue per cento dei voti, l’ex presidente ha un vantaggio praticamente incolmabile, con il 54,9 per cento dei voti contro il 43,1 della sua sfidante.dovrebbe aggiudicarsi quindi altri undici delegati contro gli otto dell’ex governatrice del South Carolina. A questo punto, al di là dei numeri, del conto dei delegati e di tutti gli scenari matematicamente ancora possibili, è sempre più evidente che Donaldsarà il prossimo candidato dei Repubblicani alle elezioni presidenziali del 5 novembre. Il calendario delleinfatti proseguirà fino a primavera inoltrata, ma il voto della notte ha confermato ...

La rivale Haley: "Questa corsa è lungi dall'essere finita". Donald Trump fa un bis storico vincendo anche le primarie repubblicane in New Hampshire con oltre il 50%, quasi ipotecando ormai la ...L'ex presidente Donald Trump fa un salto in avanti verso la conquista della terza nomina consecutiva a candidato presidenziale del Partito repubblicano. Il tycoon infatti ha vinto lo scontro diretto ...Trump sarà quindi con ogni probabilità nuovamente candidato alle elezioni Presidenziali di novembre. "Ha parlato come se avesse vinto invece ha avuto una nottataccia" ha commentato l'ex presidente ...