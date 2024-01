Trump contro Biden | perché il terrore è Kamala Harris presidente

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)si prende anche il New Hampshire. Alle 20.20 ora locale i media hanno annunciato la vittoria del Tycoon su Nikki Haley. All’inizio dello spoglio, nelle contee più popolose la corsa sembrava sul filo del rasoio, ma dopo poco più di un’ora il vantaggio disi è ampliato assestandosi a circa 11 punti di distanza dalla sua rivale. I sondaggi avevano pronosticato un distacco maggiore (tra i 15 e i 20 punti), e dopo la ritirata di DeSantis ed il conseguente endorsement a, era lecito pensare ad un travaso di voti. Invece il travaso non c’è stato, ed il distacco tra i due candidati si è assottigliato. Nonostante questo, la Haley non è riuscita a fare il miracolo, nonostante i grandi sforzi del governatore dello stato Chris Sununu, suo strenuo sostenitore e convinto anti-iano. “È una brutta serata per lei ...

4% contro il 43,6% dell’ambasciatrice all’Onu, secondo risultati ancora non definitivi nello Stato dove la repubblicana aveva più chance di vincere dal momento che alle primarie potevano partecipare ...Altra vittoria alle primarie per Donald Trump che trionfa in New Hampshire contro Nikki Haley. Il focus del tycoon, ora, è Joe Biden. Un nuovo successo per Donald Trump che dopo aver vinto le primarie ...Sì, è proprio un brano degli Smiths quello che si sente in sottofondo al raduno elettorale pro-Trump di Rapid City, in South Dakota, mentre i presenti aspettano che l’ex-presidente degli Stati Uniti ...