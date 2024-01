True Detective | Night Country Quando il crimine incontra l' esoterico

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il ritmo ipnotico di Bury a friend di Billie Eilish impreziosisce e detta il mood degli opening credits di, quarto capitolo della serie antologica fiore all’occhiello di HBO e disponibile su Sky e Now. Siamo in Alaska, precisamente il giorno dell’ultimo tramonto dell’anno prima di sei mesi di buio, e un gruppo di otto scienziati che lavorano in una stazione sparisce nel nulla (o meglio, ne rimane solo una lingua sotto un tavolo del salotto comune). Indagano su questo caso nerissimo due poliziotte in tutto antitetiche, Liz Danvers (Jodie Foster) e Evangeline Navarro (Kali Reis), tormentate entrambe da passati oscuri e orribili, che si trovano a collaborare su un caso altrettanto inquietante e che ben presto si rivelerà collegato ad un’antica indagine che perseguita Evangeline da tempo. ...