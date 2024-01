Trento-Milano oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Superlega 2023 2024 volley

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tutto pronto per Itas Trentino-Allianz, partita valevole per la quinta giornata di ritorno delladimaschile. Gli uomini di Fabio Soli, dopo la bella vittoria a Piacenza, tornano sul campo di casa per conquistare un altro successo e consolidare il primo posto in classifica. Dall’altra parte della rete ci sono i meneghini di Roberto Piazza, reduci dalla sconfitta al tie-break a Civitanova e a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 24 gennaio alla ilT Quotidiano Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella...

Prosegue il percorso lastricato di ostacoli per la capolista Itas Trentino che, dopo aver espugnato il campo di Piacenza, si rimette alla prova nel turno infrasettimanale (16ma giornata, tutta in prog ...Non solo Bologna e Milano: anche a Trento, negli ultimi giorni, è diventato caldissimo il tema delle zone 30, le aree in cui per i conducenti non sarà possibile guidare sopra la soglia dei 30 km/h. Il ...400 in Italia e per ritirare a Trento un premio in grande stile. In gara due ex Allianz, Jan Kozamernik e Riccardo Sbertoli. Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez ...