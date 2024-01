Trenord | ecco il nuovo treno ad Alta Frequentazione Videosorveglianza e non solo | come è stato rinnovato

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Milano – Ha fatto il suo debutto stamane alla stazione di Milano Cadorna il primo dei 34 TAF (Treni ad), realizzati fra il 1996 e il 2002, che torneranno in servizio sulla rete ferroviaria lombarda completamente rinnovati e con una prospettiva di utilizzo di altri dieci anni. I TAF al centro del piano di rinnovo sono 25 di proprietà di FNM e 9 di, con un investimento complessivo che supera i 60 milioni di euro, 1,8 per ogni mezzo rimesso a. Il restyling "Sono stati completamente rinnovati gli interni, le sedute, è stata rifatta la verniciatura degli interni, la livrea esterna ed èinstallato unsistema di comunicazione che permette di informare i viaggiatori sull'andamento del proprio" ha detto ...

