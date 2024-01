Treni | guasto sull’Alta Velocità | ritardi verso Firenze

Guasto in stazione a Garbagnate - forti disagi per i treni sulla linea Milano-Saronno Guasto temporaneo nella stazione di Garbagnate, una domenica mattina di passione per chi deve usare il treno Da questa mattina si stanno registrando ... (ilnotiziario)

Treni - guasto sulla linea per Brescia. Mattinata difficile per i pendolari BERGAMO. Mercoledì 17 gennaio comincia male per i pendolari ferroviari bergamaschi. Cancellazioni e Treni in ritardo per un guasto sulla linea per ... (ecodibergamo)

Treni in ritardo di 60 minuti da Milano - Trenord : guasto all’intera rete Treni di Trenord in ritardo in partenza da Milano. Disagi a cascata su tutte le linee suburbane e regionali per Seveso-Asso e per il nodo di Saronno. ... (ilnotiziario)

Treni in ritardo da Milano - Trenord : guasto all’intera rete Un guasto all’infrastruttura segnalata su tutta la rete Ferrovienord sta causando ritardi al momento stimati fino a 30 minuti e variazioni di ... (ilnotiziario)

Passeggeri bloccati in aeroporto a Bari per un guasto della Wizz Air - a mezzanotte scattano brindisi e trenino - VIDEO Come ammazzare l'attesa se si è fermi in aeroporto per un guasto? Con brindisi e trenino. È quanto accaduto a Bari dove la vacanza di diversi ... (ilgiornaleditalia)