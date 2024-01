Tredicesimo colpo alla Russia Ma Kirghizistan | Georgia e perfino l' Ue hanno tenuto in piedi Putin

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Bruxelles prepara un altro pacchetto di sanzioni, a quasi due anni dallo scoppio della guerra. Come una fitta rete di alleanze, complicità e doppiogiochismi, fra Stati amici e non, ha concesso a Mosca le scappatoie per reagire e puntellare la propria economia