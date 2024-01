Trastevere | due chiostri incantevoli ‘nascosti’ in un luogo inaspettato | varcata la soglia resterai a bocca aperta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)è uno dei quartieri più amati dai romani e dai turisti. Ogni via a qualcosa da raccontare e lascia il segno per la storia, tradizione e cultura che vi si trova. LEGGI ANCHE: – Atroverai una fontana davvero particolare, quando ci passi davanti osservala attentamente Nello stesso rione, distanza dal centro, si sviluppa un antico monastero San Cosimato, attualmente ospedale Nuovo Regina Margherita., Nuovo Regina Margherita: dall’origine ad oggi Di età ottocentesca, Nuovo Regina Margherita era all’epoca un monastero chiamato San Cosimato. La sua origine risale al 950 d.C e secondo alcune fonti fu fondato da un certo Benedictus Campaninus, secondo la regola benedettina. Successivamente fu intitolato ai Santi Cosma e Damiano. Più tardi passò alle Clarisse che lo gestirono per secoli fino a ...

Sono quattro le pietre d’inciampo oltraggiate a Roma , dopo quelle di Michele Ezio Spizzichino e Amedeo Spagnoletto annerite in via Dandolo. Anche ... (open.online)

Nonostante la pressione turistica, soprattutto nelle ore serali, Trastevere cela tra le sue stradine tante insegne per mangiar bene ...Alla mezz'ora, invece, il Trastevere trova il raddoppio con Cicchinelli. Nel giro di sei minuti le romane dilagano prima con Ferrazza e poi con Stivaletti. Sul 1-4 l'arbitro manda a riposo le due ...con l'uno-due Bernardini-Icardi che tra il 21' e il 30' hanno rimesso la sfida in parità, salvo subire la doccia fredda del gol vittoria di Gaetani in pieno recupero. Vince per la prima volta nel 2024 ...