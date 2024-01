Trasporti | oggi primo sciopero bus | tram e metro del 2024

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La data odierna si caratterizza come ilstep ufficiale del. Infatti, a poco più di venti giorni dall’alba del, è ufficialmente arrivato ildeidell’anno.i mezzi pubblici saranno a rischio per una giornata intera. Lo stop nazionale di bus,, infatti, è stato proclamato dai sindacati di base ed avrà una durata di 24 ore. Le parole d’ordine alla base dellodegli autoferrotranvieri sono tre: salario, sicurezza e diritti. Ad indire lodei, sono stati i Cobas Lavoro Privato, Cub, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa, facendo presente che si svolgerà anche un ...

Sciopero nazionale dei mezzi pubblici, oggi mercoledì 24 gennaio sono possibili importanti disagi sui trasporti locali in tutta Italia. A proclamare la protesta di 24 ore le organizzazioni sindacali ...