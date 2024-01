Trasporti | Chongqing | Chengdu | oltre 5 300 viaggi treni merci Cina-Europa nel 2023

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gen – (Xinhua) –, in, hanno gestito insieme5.300dinel, secondo la Yuxinou () Logistics Co., Ltd. L’anno scorso, piu’ di 430.000 unita’ equivalenti a venti piedi (TEU) disono state trasportate da queste due citta’ attraverso i, ha aggiunto la societa’. Igestiti daraggiungono attualmente 110 citta’ ine Asia. Migliaia di varieta’ di, tra cui elettronica, macchinari, automobili e ricambi auto, ...

I treni gestiti da Chongqing e Chengdu raggiungono attualmente 110 citta’ in Europa e Asia. Migliaia di varieta’ di merci, tra cui elettronica, macchinari, automobili e ricambi auto, oltre a ...Chongqing, 24 gen - (Xinhua) - Una foto aerea, scattata da un drone l'11 gennaio 2024, mostra una veduta della strada sulla scogliera di Lanying, nella ...Per via della sua forma particolare, il ponte di Chongqing è diventato virale: sono in molti a paragonarlo a una navicella spaziale pronta al decollo ...