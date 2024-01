Trasformare la ritenzione idrica in un ricordo | acqua e freddo i principali alleati di bellezza

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) - Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino, evidenzia come lasia causata spesso da una scorretta alimentazione e da una scarsa idratazione Milano, 24 gennaio 2024 – Nei mesi invernali le temperature si abbassano notevolmente, le giornate sono più corte e spesso capita di avere voglia di cibi dolci o molto calorici. Questi, in effetti, portano benefici al nostro umore, che in questa stagione spesso è altalenante, ma non fanno altrettanto bene al nostro corpo, perché tendono a far ingrassare. Il, però, porta con sé anche una buona notizia: le temperature basse abbinate a uno stile di vita sano e a una corretta idratazione, favoriscono lo smaltimento della. “Con ilè più facile eliminare sia il ...