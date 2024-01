Trapianti | 2023 anno da record | numeri mai raggiunti prima

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) – Crescono le donazioni e idi organi, tessuti e cellule in Italia. “Ilè stato senza precedenti: nell’da poco concluso l’attività della Rete trapiantologica italiana ha ottenuto praticamente in tutti gli indicatori i migliori risultati mai realizzati nella storia del nostro Paese”. Così il Centro nazionale(Cnt), che oggi a Roma ha presentato i dati durante gli Stati generali della Reteche fino a venerdì vedrnella Capitale oltre 400 operatori da tutta Italia. Presente all’apertura dei lavori anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Per lavolta le donazioni di organi hsuperato quota 2mila, attestandosi a 2.042 (+11,6%), mentre i...

