Trapani | arresti domiciliari per deputato regionale Pd Dario Safina

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ildem in una nota: "Ho la coscienza a posto, chiarirò tutto appena possibile" "Stamattina all’alba mi è stato notificato un provvedimento di custodia cautelare ai. I fatti contestati dalla magistratura riguardano il periodo in cui ricoprivo il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici al Comune di". Così, in una nota, il