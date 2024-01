Transizione Green | la Cina ha l' Europa in pugno

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dai pannelli solari alle pale eoliche, ai veicoli elettrici. alla «roulette» dellaecologica, il vecchio continente accumula un gravissimo deficit di produzione. Così Pechino avrà in mano gli strumenti del futuro. Chissà quale magia salterà fuori dal cilindro di Mario Draghi per salvare l’da sé stessa. Il nostro ex presidente del Consiglio è impegnato da settembre a elaborare un «Rapporto sul futuro della competitività europea», su richiesta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La relazione servirà al prossimo esecutivo dell’Unione per definire le strategie per rilanciare la competitività delle imprese continentale. E inevitabilmente uno dei capitoli più spinosi sarà dedicato allaenergetica, un tema che vede i politici europei di centrosinistra premere l’acceleratore verso un ambiente ...