Tragedia per una coppia di Latina | bimbo di 7 mesi muore di meningite

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Aveva 7il bambino figlio di una giovanediche è morto all’ospedale Bambin Gesù di Roma a causa di una. E’ successo la sera di domenica 21 gennaio 2024. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa è successo. Uno dei sintomi dellail mal di testa – ilcorrieredellacitta.comCosa è successo adomenica 21 gennaio 2024 Il giorno precedente, sabato 20 gennaio, la mamma ha portato il piccolo in ospedale con una febbre molto alta e che non accennava ad abbassarsi. I sanitari dell’ospedale Santa Maria Goretti del capoluogo pontino, capita la gravità della situazione, hanno subito disposto il trasferimento all’ospedale Bambin Gesù di Roma dove è stato ricoverato per: ma le sue condizioni non sono mai ...

In queste ore, infatti, Universal Pictures ha annunciato che Oppenheimer tornerà al cinema in Italia, e lo farà già questa settimana: il film di Christopher Nolan, nominato agli Oscar 2024 nelle ...Continua l'appuntamento con I Fantastici 5, la fiction con Raoul Bova: stasera 24 gennaio va in onda la seconda puntata.ORVIETO Prima la festa, la felicità per un obiettivo raggiunto, la commozione per quattro inaspettate promesse di matrimonio fatte da altrettanti militari alle loro future spose, poi ...