Tragedia nel carcere di Castrogno | Detenuto suicida Jeton Bislimi | autore di tentato femminicidio

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Teramo -, il 34enne macedone accusato dela Capestrano, si è tolto la vita nella sua cella aldidi Teramo. Lo scorso 14 novembre,aveva ferito sua moglie con dieci coltellate in varie parti del corpo, cercando poi di farla finita ingerendo farmaci in quantità imprecisata. Dopo essere stato arrestato e trasferito in cella, ha ripetuto il gesto estremo impiccandosi. La Procura della Repubblica di Teramo e la polizia penitenziaria stanno conducendo accertamenti sulle circostanze del tragico evento. Nel dicembre scorso, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila aveva sospeso la potestà genitoriale di. Il sindacato Uilpa esprime preoccupazione per questo decimo caso di suicidio in ...