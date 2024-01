Tragedia in una palestra di Maddaloni | 27enne muore durante allenamento

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) È di pochi minuti fa la notizia del tragico decesso di unmentre si allenava in una, in provincia di Caserta. Ad anticipare la notizia è il quotidiano online Edizione Caserta.in unadel casertano,Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe deceduto per un L'articolo Teleclubitalia.

Il marito e la figlia quattordicenne sono rimasti feriti in modo grave. Il ministro dell'Agricoltura Fesneau: "Una tragedia per tutti noi" (ilgiornale)

È di pochi minuti fa la notizia del tragico decesso di un 27enne mentre si allenava in una palestra a Maddaloni, in provincia di Caserta. Ad ... (teleclubitalia)

Parigi, 23 gen. (Adnkronos) - Tragedia in Francia durante le protesta degli agricoltori. Una donna e la figlia di 14 anni sono morte dopo che un'auto si è schiantata contro un posto di blocco dei ...una frequentazione costellata da tanti bassi e rari momenti di felicità. Nell’immediatezza dei fatti, i carabinieri avevano convocato in caserma proprio il fidanzato che ha raccontato che la sera ...Lo sciatore, in un tratto da 80 km/h, gli passa a pochi centimetri: una tragedia sfiorata. «È stato pazzesco. Ho provato a rallentare ma ormai non potevo più fermarmi, ho avuto tanta paura». Tre mesi ...