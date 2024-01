Traffico Roma del 24-01-2024 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Luceverdemeno trovati dalla redazione pomeriggio difficile per i viaggiatori della Grande Raccordo Anulare dove per un incidente avvenuto in precedenza a lungo la carreggiata interna code tra la diramazionesud e la Colombo un mezzo pesante in fiamme ha provocato la parziale chiusura della carreggiata problemi anche per chi si trova sull’ esterna sempre per la presenza di un incidente qui code tra la Laurentina e la Casilina ulteriori rallentamenti per la stessa causa anche sul tratto Urbano della A24 uscita danel dettaglio tra la tangenziale est via della Serenissima in questo caso le condizioni di viaggio sono in progressivo miglioramento ancora un incidente Siamo sulla statale Pontina con difficoltà maggiori tra Castel di Decima e lega in direzione dell’EUR acittà in prossimità di Casal de’ ...