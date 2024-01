Traffico Roma del 24-01-2024 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sempre prudenza sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna dove è un incidente con mezzo pesante in fiamme ha comportato la parziale chiusura del tratto in prossimità dello svincolo di via Cristoforo Colombo si transita solo sulla corsia di sorpasso con code già dalla diramazioneSud un altro incidente questa volta sull’ esterna e comunque in via di risoluzione ha rallentato maggiormente gli spostamenti tra Laurentina e Prenestinaquello dell’ora di punta sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est ancora un tamponamento questa volta sulla via Flaminia creato ulteriori disagi in questi ultimi 60 minuti nei prossimi Tadi via dei Due Ponti verso il grande è previsto per le 18 salvo modifica il termine della manifestazione con corteo ...