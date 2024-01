Traffico Roma del 24-01-2024 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Maggiore prudenza sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna dove è un incidente con mezzo pesante in fiamme ha comportato la parziale chiusura delle entrato in prossimità dello svincolo di via Cristoforo Colombo code possibili già a partire dalla Pia e si viaggia solo sulla corsia di sorpasso è nella capitale oggi mercoledì 24 gennaio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore apossibili disagi per chi utilizza le linee di superficie e la metropolitana a rischio anche la termini-centocelle nel pomeriggio assicurata la prossima fascia di garanzia dalle 17:20 alle 20 e da lunedì 22 fino al 27 gennaio sulla circonvallazione Trionfale si viaggia tramite riduzione di carreggiata tra via Trionfale via Giovanni terra per mettere ...