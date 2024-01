Traffico Roma del 24-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Luceverdedai trovati dalla redazione per la presenza di un mezzo pesante in fiamme lungo la carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare non si escludono code tra Ardeatina Colombo nessun disagio di rilievo per chi viaggia sulla tratto Urbano della A24 mentre sono in aumento gli spostamenti su via della Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria per Chivas Giovanni siamo ora sulla Pontina dove per lavori in corso sono possibili rallentamenti tra via Montedoro e pratica di mare per chi va all’EUR è nella capitale oggi mercoledì 24 gennaio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore apossibili disagi per chi utilizza le linee di superficie e la metropolitana a rischio anche la termini-centocelle assicurata la prossima fascia di garanzia dalle 17 alle 20 infine chiusa per motivi di sicurezza via del Casale ...