Traffico Roma del 24-01-2024 ore 14 | 30

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità è in corso lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale questa la situazione in città attive le metropolitane e la ferrovia termini Centocelle per bus e tram possibili temporanei riduzioni di corse o interruzioni la protesta è in programma fino alle 17 e poi dalle 20 a fine giornata gli aggiornamenti sul sito di Atac possibili disagi anche sui collegamenti Cotral aggiornamenti su cotralspa.it inmobilità sono chiusi lo sportello Per me si è il Contact Center 0657003 le altre notizie ricordiamo che per i lavori di riqualificazione le 500 sono scattate delle modifiche per i capolinea dei bus e c’è una nuova viabilità nell’area di via Giolitti tutti i dettagli sulmobilita.it Ricordiamo anche la chiusura nella zona centrale ...