Traffico Roma del 24-01-2024 ore 12 | 30

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità della A24 tra Viale Togliatti e via Filippo Fiorentini verso la tangenziale est in corso uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico a rischio corse di bus tram e legamenti della ferrovia termini Centocelle le M A B e B1 proseguono il servizio con riduzioni di corse prossime fasce di garanzia dalle 17 alle 20 è in pieno svolgimento una manifestazione in piazzale di Porta Pia nei pressi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti termine previsto per le 14 proseguono i lavori di potatura sulla circonvallazione Trionfale con riduzione di carreggiata in fascia oraria 817 tra via Trionfale via Giovanni Bovio nelle due direzioni termine interventi previsto per il prossimo 27 gennaio informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...