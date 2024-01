Traffico Roma del 24-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltoin coda per lavori sulla Cassia bis c’è tra Castel de’ ceveri e via della Giustiniana versocode sul tratto Urbano della A24 per un incidente tra Viale Togliatti e via Filippo Fiorentini verso la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Salaria e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico in corso uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico a rischio corse di bus tram e collegamenti della ferrovia termini Centocelle le m ABB uno proseguono il servizio con riduzioni di corse prossime fasce di garanzia dalle 17 alle 20 è in pieno svolgimento una manifestazione in piazzale di Porta Pia nei pressi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti termine previsto per le 14 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...