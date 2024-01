Traffico Roma del 24-01-2024 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità in corso lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale questa la situazione in città sono attive con riduzione di corsa e le M A B e C1 possibili temporanee chiusure di alcune stazioni in servizio anche la metro C e la ferrovia termini Centocelle per bus e tram possibili in momentanea di corse o interruzioni la protesta è in programma fino alle ore 17 Poi dalle 20 A fine servizio possibili disagi anche sulle linee di Cotral aggiornamenti su atac..it e su cotralspa.it per quel che riguardaservizi per la mobilità sono chiusi lo sportello e Il contact Center 0657003 In collaborazione con Luce Verde infomobilità