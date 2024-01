Traffico Roma del 24-01-2024 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia trafficato anche il tratto Urbano della A24 concludi tra raccordo e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via Salaria verso lo stadio Olimpicoin coda sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria tra via Cortona aeroporto dell’Urbe indetto per la giornata di oggi 1 sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico a rischio corse di bus mamma m e collegamenti della ferrovia termini Centocelle fasce di garanzia da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20 in programma per le 10:30 una manifestazione in piazzale di Porta Pia nei pressi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti termine ...