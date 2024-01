Tra Ucraina e Russia è guerra di propaganda Abbattuto aereo militare russo | per il Cremlino trasportava prigionieri ucraini ma per Kiev era carico di missili

Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 24 gennaio, in diretta. La Turchia ratifica l’adesione della Svezia alla Nato (corriere)

Un Incidente aereo che si è trasformato in una vera e propria strage , con un numero di morti altissimo. La conferma è arrivata in queste ore dal ... (thesocialpost)

Melbourne, 24 gen. -(Adnkronos) – Dayana Yastremska avanza in semifinale all’ Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di ... (calcioweb.eu)

Tennis : Australian Open - ucraina Yastremska in semifinale

Melbourne, 24 gen. -(Adnkronos) - Dayana Yastremska avanza in semifinale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di ... (liberoquotidiano)