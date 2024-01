Tra passato e “Futura“ La dedica a Lucio Dalla e il cha cha cha di Elio Un inno alla semplicità

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Chissà chissà domani...“ Tre parole bastano per raccontare tutte le incertezze di questo tempo frastornato e tutta la speranza che, in fondo, ancora custodiamo. Le parole diin ““ diventano anche quelle del Carnevale, che da 151 anni coi suoi carri è interprete delle paure che hanno attraversato la storia ma anche della fiducia che viene riposta nel futuro. É questo il messaggio che, dal teatro Dal Verme di Milano, la Fondazione Carnevale guidata da Marialina Marcucci ha scelto per presentare il programma del Carnevale 2024. Fatto di 29 costruzioni, che sfileranno sui Viali a Mare dal 3 al 24 febbraio, dai rioni e dai veglioni che accenderanno fino a notte le strade, gli alberghi e i locali. E poi 6 mostre per un racconto diffuso tra storia e contemporaneità: dal futurismo di Venna ...