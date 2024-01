Torre De' Busi | trovato morto nel bosco in fondo a una scarpata

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)De'(Bergamo) – Il corpo senza vita di un uomo di 66 anni è stato rioggi, mercoledì 24 gennaio, in undella Bergamasca. Il cadavere è statopoco dopo le 13.30 in unain località San Marco, nel territorio comunale diDe', in Valle San Martino. L’allarme era scattato quando l’uomo, uscito per una passeggiata, non ha fatto rientro a casa. L’ipotesi più accreditata è che sia scivolato, in un punto in cui il terreno è particolarmente ripido e scivolo. Sul posto sono intervenuti gl uomini del soccorso alpino, i sanitari di Areu con un’ambulanza e l’elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.