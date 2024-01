Tornano le arance della salute per aiutare l’Airc | dove trovarle

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 24 gennaio 2024 –leFondazione Airc. Sabato 27 gennaio circa 20mila volontari deldistribuiranno nelle piazze reticelle dirosse coltivate in Italia (contributo di 13 euro), miele ai fiori d’arancio (10 euro) e marmellata d’arancia (8 euro). A questo link è possibile trovare la postazione più vicinatrovare leNumerosi studi hanno dimostrato l’efficacia di uno stile di vita sano per ridurre il rischio di cancro. Fino al 40% dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile o più curabile quando si agisce sui fattori di rischio modificabili tramite i comportamenti individuali: non fumare, fare attività fisica, scegliere un’alimentazione sana ed equilibrata, ...

Sabato 27 e domenica 28 gennaio tornano Le Arance della Salute, il primo appuntamento di raccolta di nuovi fondi dell’anno: i nostri volontari saranno in piazza ad Ancona (Piazza Roma, Piazza Diaz e ...Torna come ogni giorno "La volta buona", il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 14.05. Moltissimi gli ospiti presenti in ...Sabato 27 gennaio tornano nelle piazze umbre Le arance della salute, primo appuntamento di sensibilizzazione e raccolta fondi dell'anno promosso dalla Fondazione Airc impegnata nel sostegno alla ...