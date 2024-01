Torna il Cerveteri Film Festival | al Moderno “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gennaio 2024 –il, la rassegna dedicata ae cortometraggi promossa dall’Amministrazione comunale di, con il sostegno e contributo da parte del MiBact, realizzata sotto la direzione artistica di Alessio Pascucci, e con la collaborazione di Artemide Guide. Da giovedì 25 a domenica 28 gennaio, quattro giorni di proiezioni e incontri con ospiti di spicco del mondo del cinema, con produttori, registi e attori che interverranno per presentare e raccontare aneddoti suiin programmazione. In programma, anchedi recente uscita nelle sale cinematografiche: su tutti, “L’ultima volta che siamo stati bambini”, con Claudio Bisio e prodotto da Medusa, in ...

