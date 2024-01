Torino | il padre vuole “guarire” il figlio gay con insulti e umiliazioni | “Ti butto giù dal balcone”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 Vicenda scioccante a, dove unha scoperto che il14enne è gay e ha fatto di tutto per “guarirlo”, ritenendo l’omosessualità una “malattia”. E così ha iniziato ad umiliarlo e dare dimostrazioni di virilità, fino addirittura a spingerlo ad avere un rapporto sessuale con una ragazza. Leper “correggere” ilLa storia, raccontata dall’edizione torinese di Repubblica, iniziò il 14 agosto del 2020 quando il, leggendo il suo diario, scoprì che ilsi sentiva gay. Da allora cominciarono le punizioni al ragazzo, al quale fu sottratta la Playstation. L’uomo poi si fece dare le password dei social del, per eliminare i contenuti e i video inopportuni e ritenuti troppo ...

Due anni è la pena concordata per il padre, accusato dei comportamenti più gravi; un anno e 4 mesi per la madre, che non si sarebbe opposta al marito e non avrebbe difeso il figlio. Dovranno ...