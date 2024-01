TNA | L’episodio “pilota” totalizza un notevole numero di telespettatori

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il PPV Hard to Kill è stato fondamentale per la TNA ed ha, di fatto, segnato l’inizio di una nuova era per la compagnia. Dopo l’evento, sono stati registrati diversi episodi dello show televisivo settimanale. Il primo di questi episodi, andato in onda giovedì scorso su AXS TV, ha segnato unaumento di spettatori. Un avvio promettente Secondo Brandon Thurston di “Wrestlenomics”,di iMPACT! del 18 gennaio, primo col rinnovato marchio TNA, hato 112.000 spettatori e uno 0,02 di rating nella fascia demografica compresa tra i 18 e i 49 anni. È stato inoltre rilevato che si tratta del più altodidello show dal 28 settembre.è stato caratterizzato da molti momenti memorabili e da un solido main event con protagonisti ...