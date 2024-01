TNA is back and it’s never going away

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Hard to Kill è ormai passato, siglando ufficialmente il ritorno della TNA. Giovedì notte si è svolta la prima puntata di questa nuova era e di cose interessanti se ne sono viste eccome. C’è stato prima il buon match (anche se un po’ corto) a 6 in cui a vincere è stato Jake Something. Cambia l’anno ma questo lottatore continua ad essere in uno stato di forma sempre più crescente e l’impressione che possa arrivare qualcosa di grande per lui si fa sempre più viva. Chiaramente se dovesse capitargli un’occasione sarà per l’X-Division Championship. Subito dopo Xia Brookside, da poco arrivata in TNA, conquista la sua prima vittoria, e lo fa a sorpresa contro la più quotata Tasha Steelz. Quest’ultima non sta passando bei momenti e temo che i prossimi mesi per lei siano abbastanza anonimi. Si prospetta invece qualcosa di interessante magari per l’ex NXT. Il match non è stato ...

