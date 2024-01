Titan OS è la nuova piattaforma smart dei TV Philips

Dopo molte diverse modifiche nella gestione, sembra che l'azienda abbia finalmente stabilito una data di rilascio per la sua auto, che sarà meno rivoluzionaria del previsto ...Arriva infatti anche il nuovo sistema operativo Titan OS, sviluppato in collaborazione con l’omonima società catalana, e arriva una versione ulteriormente migliorata del sistema Ambilight: si chiama ...Philips ha annunciato la sua nuova gamma di prodotti per il 2024, focalizzandosi su TV Ambilight, cuffie, soundbar e il sistema operativo Titan OS. Tra le punte di diamante spiccano i modelli di tv ...