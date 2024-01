Tiro a volo | Coppa del Mondo Cairo 2024 | Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro alla ricerca di punti per il ranking olimpico

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La stagione internazionale delinizierà con la prima tappa delladel, che si terrà al, in Egitto, dal 26 al 31 gennaio: l’Italia sarà presente con 16 atleti, ma l’attenzione, ovviamente, è tutta per la competizione dello skeet maschile, in programma lunedì 29 e martedì 30 gennaio. La gara egiziana metterà in palio 2000per il: l’Italia sarà rappresentata dae Luigi Lodde (quest’ultimo, però, ha già conquistato un passnon nominale). Al momento gli eventi di qualificazione diretta ai Giochi di Parigiper il...