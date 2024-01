Tir in fiamme | traffico paralizzato e lunghe code sul Grande Raccordo Anulare

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’ennesimo incidente si è verificato suldi Roma. Ilrisultae si sono formatea causa di un tir che è andato inper cause ancora da accertare. L’incendio è divampato sull’autoarticolato intorno alle 14.30 di mercoledì 24 gennaio. Secondo quanto segnalato da Luceverde Infomobilità Roma, è stata disposta la chiusura della corsia tra Laurentina e Cristoforo Colombo in carreggiata interna. Ed è proprio in questo tratto delche si segnalano.Leggi anche: Scooter contro un rider in bicicletta, morto un uomo di 55 anni a Roma: la dinamica dell’incidente L'articolo proviene da The Social Post.

MURANO - Dalle ore 7 di questa mattina, martedì 23 gennaio, i vigili del fuoco stanno operando in Fondamenta Lorenzo Radi nell'sola di Murano a Venezia per l'incendio ...