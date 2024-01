Tipi di capelli ricci | la classificazione fondamentale per prendersene cura

Leggi su amica

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si dice che raggiungere lo styling perfetto sia un’arte. In realtà, forse, si dovrebbe parlare di uno studio attentissimo, a partire dalla conoscenza deidiesistenti. Generalmente, infatti, si tende a considerare icome semplicemente lisci,od ondulati: una semplificazione eccessiva, che non tiene conto delle innumerevoli sfaccettature dei. Onde, boccoli,oli afro… ogni tipologia dio ha caratteristiche uniche e specifiche, che dettano il modo giusto per. Sebbene il Curly Girl Method sia quasi una scienza esatta, infatti, un sistema di ...