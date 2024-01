Thomas Bricca ucciso ad Alatri | la mamma | «Gli rifaccio il letto e prego | ma senza di lui non vivo più»?

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) «La sera gli rimbocco le coperte e gli do il bacio della buonanotte. Ogni giorno vado al cimitero per parlare con lui. Non riesco a staccarmi da mio figlio, non voglio. Chi lo hamerita...

È una storia che sembra scritta per una serie tv o per un canale a tema naturale, a metà tra il viaggio introspettivo dell'uomo, anzi della donna, con se stessa, e l'utilizzo della tecnologia per ...«La sera gli rimbocco le coperte e gli do il bacio della buonanotte. Ogni giorno vado al cimitero per parlare con lui. Non riesco a staccarmi da mio figlio, non voglio. Chi lo ha ucciso ...FROSINONE – Scade nella giornata di oggi, giovedì, il termine di 30 giorni entro il quale la Cassazione è chiamata a depositare le motivazioni con cui era stata annullata l’ordinanza custodiale che, c ...