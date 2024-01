The Mothership | Netflix cancella l' uscita del film con Halle Berry a riprese già concluse

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ilnon verrà più distribuito dal colosso dello streaming. In una mossa che ricorda quella di Warner Bros. con Batgirl,ha deciso dire l'di Thecon protagonista, nonostante lesiano già state completate e fosse tutto pronto per la distribuzione. La notizia arriva dalla newsletter The InSneider di Jeff Sneider, che rivela non solo che ilè stato apparentementeto, ma anche che il motivo alla base è una novità, considerando i recenti trascorsi a Hollywood. Sebbene i fan si siano abituati a sentir parlare diti e scartati per ottenere una detrazione fiscale da parte dello studio, la …

In una mossa che ricorda quella di Warner Bros. con Batgirl, Netflix ha deciso di cancellare l'uscita di The Mothership, film con protagonista Halle Berry, nonostante le riprese siano già state ...Il film originale The Mothership con Halle Berry sta per fare una brutta fine: originale Netflix, sarebbe stato cancellato dalla piattaforma per un problema produttivo apparentemente insormontabile...Netflix has reportedly canceled its plans to release a nearly completed sci-fi thriller starring Halle Berry, The Mothership. According to Jeff Sneider’s The InSneider, Netflix no longer plans to ...