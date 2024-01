The Mandalorian 3 | confermato il cambiamento che subirà Din Djarin nelle prossime stagioni

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si prospetta un futuro molto diverso all'orizzonte per il protagonista della serie Star Wars. Star Wars ha finalmenteunimportante per il Dindi Pedro Pascal dopo la terza stagione di The, che offrirà all'amato personaggio un futuro promettente nel franchise. Sebbene la terza stagione di Thenon sia stata accolta proprio in maniera trionfale, in particolare per quanto riguarda l'arco caratteriale di Din, posto in secondo piano, la sua eredità ha spianato la strada al prossimo e annunciato film The& Grogu. Il finale della Stagione 3 di Thecostituisce ancora un'ottima premessa per il futuro di Din, ma Star Wars ha oraun …