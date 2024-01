«The Economist» | la pagella all’Italia | «Meloni ha smentito gli scettici Ma ora servono misure per la crescita»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il settimanale britannico: fra tutti i Paesi europei, l’Italia è per una volta tra quelli che destano meno preoccupazione. Ma lancia due altolà: deve trovare un modo per frenare l’immigrazione illegale e rilanciare l’economia andando oltre i fondi di Bruxelles

Il settimanale britannico smonta la narrazione della sinistra mediatica: "Fra tutti i Paesi europei, l'Italia è per una volta tra quelli che destano meno preoccupazione" ...L'inizio dell'anno ha portato "buone notizie per l'eurozona, con il settore manifatturiero che ha registrato un generale rallentamento della tendenza al ribasso osservata lo scorso anno", spiega Cyrus ...Come evidenzia il settimanale britannico “The Economist”, la premier ha assunto il suo mandato in una fase in cui la ripresa dell’economia, duramente colpita dalla pandemia di Covid-19, era destinata ...