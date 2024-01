Tg1 | effetto-Olindo e Rosa | la giustizia tira | dove vola lo speciale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tg1 -colpevoli imperfetti) Quasi il 9% di share per “Tg1” dedicato a uno dei casi più controversi dellaitaliana, la strage di Erba. In termini di spettatori siamo a 670.000 con punte di 750.000. Ci sta che il caso abbia interessato l'opinione pubblica per molti anni ma nemmeno i media planner si aspettavano un tale risultato. Sul piano del percepito, il vissuto del sistemaappare quantomeno vacillante nella sua graniticità. Sentire un alto magistrato come Cuno Tarfusser, che nei mesi scorsi ha chiesto la revisione del processo, parlare di una «potenziale falsificazione dei dati processuali», rischia di far precipitare la fiducia dei ...