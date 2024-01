Test e vaccinazioni per prevenire malattie sessualmente trasmissibili

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) TRAPANI (ITALPRESS) – Le infezionisono patologie causate da batteri, virus o altri microrganismi che possono essere trasmesse attraverso l’attività sessuale. Parliamo di sifilide, gonorrea, papilloma virus, epatiti virali, HIV. Tanti sono gli strumenti di prevenzione. Si va dal preservativo alla vaccinazione e agli screening, come spiega Pietro Colletti, direttore UnitàInfettive Ospedale Borsellino di Marsala dell’Asp di Trapani.“Come tutti sappiamo l’infezione da HIV – afferma – è diversa dalla malattia conclamata che è l’AIDS. Oggi in Italia vengono notificati ancora tantissimi casi di nuove infezioni da HIV, circa 2.000 nuove diagnosi nel corso di un anno che è pari a 3 nuovi casi ogni 100.000 residenti e sono numerosi i casi anche in Sicilia. Come si puòl’infezione ...

Si va dal preservativo alla vaccinazione e agli screening ... E’ possibile farlo normalizzando lo screening per l’HIV.Nel momento in cui un test è positivo, oggi si tende a trattare immediatamente ...Tanti sono gli strumenti di prevenzione. Si va dal preservativo alla vaccinazione e agli screening, come spiega Pietro Colletti, direttore Unità Malattie Infettive Ospedale Borsellino di Marsala ...Gli strumenti a disposizione sono il Pap-test, il test per Papilloma Virus e la vaccinazione e la loro offerta varia in base all’età di riferimento. Nel caso in cui il test evidenzi la presenza di ...